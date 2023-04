Reprodução/ Globo Linn da Quebrada se emociona no Dança dos Famosos

Lina, a cantora Linn da Quebrada, foi eliminada do "Dança dos Famosos" último domingo (02), mas já marcou a edição. A ex-BBB se emocionou no palco ao falar da experiência de participar do quadro, sendo uma travesti. O discurso repercutiu na web, que celebrou a participação da artista.

"Eu não sei nem nomear o que eu senti. Quando eu percebi essa proximidade [com o outro] do meu corpo, isso pode parecer tão cotidiano, tão corriqueiro, mas eu senti um constrangimento de algo que eu nunca tinha vivido", iniciou ela.

Ela revelou que chorou em um dos ensaios: "O meu corpo estar nesse estado, situação, feminino, travesti, mulher, eu comecei a chorar, porque percebi que nunca tinha vivido isso, nunca tinha vivido essa proximidade".

Lina, em seguida, destacou: "E não me senti constrangida por mim, mas sim, por ele [Hugo, professor]. É uma loucura! Tem coisas que eu penso que não são necessariamente coisas que eu sinto. Com o Hugo eu tive a oportunidade de me sentir acolhida, me senti sem ter que fazer um discurso teórico, feminista".



"Eu dancei como uma mulher e fui tratada como uma mulher, como uma travesti mulher", finalizou a cantora, que recebeu aplusos da plateia e dos jurados. A web também vibrou com a artista:

A sensação de pertencimento ao ligar a TV num domingo a noite e ver uma travesti na #DancaDosFamosos ✨ acessando não só a minha, mas a casa da família brasileira 🇧🇷 obrigada pelo presente irmã @linndaquebrada ✨💕🌈 #visibilidadetrans é todo dia! pic.twitter.com/S986iA2c35 — Travesti que Habla 🏳️‍⚧️ (@odaradeverdade) April 2, 2023





Histórica ❤️ — lud 🦁 (@ssaludmila) April 2, 2023





Você é LENDÁRIA — fernando (@brdolce) April 3, 2023









