Lexa se manifestou no Twitter, na noite de sexta-feira (31), sobre os rumores de fim de casamento com MC Guimê, que foi expulso do BBB 23 devido uma importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez, que estava realizando um intercâmbio no reality.

Sem citar diretamente o MC, a funkeira expressou estar incomodada com as notas sobre ela, e que só deseja ser feliz.

"Oi, galera, cheguei no Brasil e tô vendo várias notas sobre mim, acreditem só quando sair da minha boca ou eu postar algo. Eu não sei qual é a intenção das pessoas ao fazerem isso comigo, eu só estou quieta e respeitando o meu momento. Eu só quero ser feliz, só isso", escreveu a cantora na rede social.

Ela ainda divulgou um vídeo nos Stories depois de chegar em casa. "Cheguei em casa! Gente, 12 horas de voo. Por isso que não consegui ver esse monte de coisa que saiu aí. Eu dormi, acordei, cheguei no Brasil e WhatsApp cheio de mensagens", disse.

O caso que levou a expulsão do MC também envolveu o lutador Cara de Sapato. Ambos foram intimados pela polícia e, no último dia 20, Guimê prestou depoimento na Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá (Rio de Janeiro).





