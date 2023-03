Reprodução / Instagram 17.03.2023 MC Guimê

MC Guimê foi até a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), em Jacarepaguá no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (20) para prestar depoimento no inquérito que investiga se houve crime de importunação sexual dentro do “BBB 23” por parte do cantor.

O funkeiro chegou a delegacia por volta das 14h e disse estar “tranquilo, na medida do possível. Mas estou tentando resolver esse caso”.





Além de Guimê, o participante Cara de Sapato também foi intimado para depor. A polícia do Rio investiga se os dois importunaram sexualmente a mexicana Dania Mendez, que participou do reality brasileiro na semana passada.

Na última quinta-feira (16), durante a festa do líder, Guimê foi flagrado passando a mão na bunda de Dania e Sapato deu um “beijo roubado” na convidada estrangeira. A produção julgou as atitudes inadmissíveis e s dois brothers foram eliminados do reality.





