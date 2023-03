Reprodução/Instagram Lexa aproveita festa de Anitta sem MC Guimê

Na última sexta-feira (24) Anitta reuniu amigos em uma festa em São Paulo para celebrar os seus 30 anos. Entre uma das pessoas próximas da cantora está Lexa.

A loira marcou presença no evento sem o marido, MC Guimê. Ela ainda se recupera da polêmica de assédio do funkeiro no BBB 23.

Antes de chegar no local, Lexa mostrou o look escolhido para curtir: um vestido muito brilhante com estampa de zebra e manga bufante.













Em um vídeo publicado no Instagram, ela, a aniversariante e MC Rebecca dançam muito ao som de funk.

De manhã, Lexa compartilhou uma foto em frente ao espelho de sua casa. "Dancei tanto que simplesmente não consigo pisar no chão. Tô andando toda estranha", disse ela.

Anitta com Pocah, Rebecca e Lexa dançando "Noite das Safadas". 🔥 pic.twitter.com/D3ORKwvtmH — CentralAnittaRecifePe (@Centralanittape) March 25, 2023









