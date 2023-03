Reprodução/TV Câmara - 30.03.2023 Carla Diaz participou de audiência com Felipe Becari na Câmara dos Deputados





Carla Diaz viralizou nas redes sociais por acompanhar o noivo, o deputado federal Felipe Becari, na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (29). A atriz participou de uma audiência que o companheiro foi eleito vice-presidente da Comissão de Cultura.



"Minha noiva é da classe artística e, por isso, tenho participado de vários grupos da classe. É minha alegria estar aqui", declarou o político filiado ao União Brasil, enquanto Diaz assistia ao discurso dele no plenário.





Além de prestigiar o trabalho de Becari, Carla também relatou que participou de uma reunião com a Unesco. "Estou muito feliz de ter conhecido uma organização tão potente e que tem projetos e ações maravilhosas em relação à cultura, educação e tecnologia", afirmou no Instagram.

Carla Díaz na cidade de Brasília, convidada pela UNESCO para conhecer a sede deles e aproveitou para prestigiar o trabalho do noivo Felipe Becari!! pic.twitter.com/ynuLfv1aNO — Lili (@lililopezdiaz) March 29, 2023





Nas redes sociais, internautas comentaram a passagem da atriz por Brasília. "Agora: Carla Diaz vai usar o poder secreto", brincou uma pessoa no Twitter, se referindo a um poder não utilizado pela artista durante o "BBB 21". Confira abaixo as reações do público:

Ela foi usar o poder de veto? Kkkk — Guilherme Karl 🏳️‍🌈 (@GuilhermeKarlBR) March 29, 2023





Carla Díaz, na minha cidade, Brasília, convidada pela UNESCO para conhecer a sede deles e aproveitou para prestigiar o trabalho do noivo Felipe Becari!! pic.twitter.com/9sLG3lLi9O — Aline 🦋 da Carla Díaz🦉 (@AlinedaCD) March 29, 2023





AGORA 🚨: Carla Diaz vai usar o poder secreto https://t.co/5TnumXqN14 — O diu (@ataldamilena) March 30, 2023





