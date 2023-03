Reprodução/ Instagram Gustavo Mioto conhece a família de Ana Castela

Ana Castela e Gustavo Mioto viajaram juntos para o Paraguai, onde a família da cantora tem uma fazenda. O sertanejo conheceu a tia e os avós de Ana Castela. De acordo com rumores, os artistas estariam vivendo um romance.

Os dois não postaram muitos registros da viagem, mas a tia de Ana Castela, Kelli, compartilhou uma foto com a sobrinha, com Mioto e com o avô da cantora, no Instagram.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



A cantora postou fotos com a família, mas não compartilhou registros com Mioto. Já o cantor não publicou nada da viagem.



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente