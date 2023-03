Reprodução/Instagram - 30.03.2023 Anitta fez terceira festa de aniversário com Lexa e influenciadoras





Anitta completa 30 anos nesta quinta-feira (30) e aproveitou a noite para celebrar mais uma vez a data com amigas. Nas redes sociais, a artista mostrou a terceira festa de aniversário que promoveu na companhia da cantora Lexa e das influenciadoras Thaiane Sueiro e Barbara Moura.

A celebração mais íntima acontece após duas festas com celebridades em São Paulo. A aniversariante também havia mostrado os bastidores da viagem ao destino da terceira celebração com Lexa, quem expressou apoio diante das polêmicas do marido da amiga, MC Guimê. O funkeiro foi expulso do "BBB 23" após um caso de importunação contra Dania Mnendez.







Apesar da cantora não indicar o local em que aproveitava a nova festa, Thaiane e Barbara fizeram publicações curtindo pontos turísticos em Amsterdam, na Holanda. Thaiane, inclusive, entregou detalhes da terceira comemoração. "Festinha do pijama das trintonas. Muito feliz em celebrar com vocês", escreveu em um registro compartilhado por Anitta, em que o grupo aparece sob uma cama.

Entre outras fotos postadas pela artista, elas aparecem com balões e um bolo indicando a chegada dos 30 anos da aniversariante. Lexa ainda aproveitou a data oficial do aniversário para fazer uma homenagem à amiga.

"Hoje é o dia desse mulherão, minha irmã de alma que eu tenho a alegria de ter na minha vida. Anitta, esse meio musical me presenteou com você! Minha 'best friend', nossa 'KIU', a animação em pessoa e minha amiga perfeita de viagem, nossa energia é de outro mundo! Parabéns! Amando passar com você o seu aniversário e te ver tão feliz e realizada na sua festa", escreveu.





