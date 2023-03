Funk no Palco Mundo do Rock In RIo

Em 2019, Anitta colocou o funk para ser ouvido no principal palco do Rock In Rio e se tornou a primeira funkeira a se apresentar no espaço do festival. De acordo com dados da fornecedora de infraestrutura do RIR, a cantora carioca liderou a lista dos momentos de maior acesso à internet na Cidade do Rock.