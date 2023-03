Fama de arrogante

Após o lançamento da série que retrata a vida da cantora, "Made in Honório", Anitta foi duramente criticada pela forma que trata a equipe que trabalha com ela. No documentário, a artista não esconde ser rígida e exigir a perfeição. “Ela não tem paciência”, “Ela tem que mandar a gente tomar no c* para fazer funcionar”, “É difícil trabalhar com ela”, “Ela muda muito de opinião” foram alguns dos depoimentos dados na série.