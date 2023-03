BBB 23: com passagem fraca, Gabriel Santana é eliminado tarde demais

Bissexualidade

Gabriel Santana teve diversas conversas bacanas sobre sexualidade. Assumidamente bissexual, o ator fez reflexões sobre o assunto que viralizou nas redes. "Até eu entrar no programa, eu não era assumido bissexual. Eu me assumi aqui dentro [...] A bissexualidade masculina é muito invisibilizada. No trato com as pessoas que não são da comunidade, para homens eu sou sempre a ‘bichinha’. Eles vão me tratar como o amigo gay, e as mulheres vão me tratar como o amigo gay", disse ele.