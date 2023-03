Reprodução/Instagram Tronco de Jeremy Renner foi esmagado por snowcat





Quatro meses após sofrer um grave acidente na neve, Jeremy Renner vai retornar aos holofotes e fazer a primeira aparição pública em Hollywood. O ator deve participar da estreia da série autoral "Projeto Renner", que acontece em 11 de abril, em Los Angeles.

Segundo a revista norte-americana "People", o evento de lançamento contará com a presença do criador do projeto, uma coletiva de imprensa e uma festa. Apesar de realizar publicações nas redes sociais, Jeremy ainda não participou de reuniões com outras celebridades desde então.





O intérprete de Gavião Arqueiro nas produções da Marvel foi atropelado por um veículo que movimenta a neve. O episódio aconteceu em janeiro, quando o ator tentava salvar o sobrinho, que estava com o carro atolado na neve.

Entre os relatos compartilhados desde o caso, Jeremy Renner contou que quebrou 30 ossos, sendo que o tronco foi esmagado e oito costelas tiveram fraturas. Em entrevista para a emissora "ABC News", que vai ao ar na íntegra em abril, o artista relatou lembrar do momento e disse estar "acordado o tempo todo".





