A ex-"BBB" Ana Carolina Madeira usou as redes sociais para relatar que sofreu um golpe e perdeu R$ 8,5 mil. O caso ocorreu quando a participante do "BBB 9" e corretora de imóveis tentava comprar comida em um aplicativo de delivery e um entregador passou o alto valor no cartão sem o conhecimento dela.

"Sofri um golpe. Fiz um pedido de R$ 54,95. Além de cobrarem isso, alegando que não passou, pois a máquina estava quebrada, o entregador passou o valor de R$ 8.546,52. Golpe. Já estou em contato com o banco, o estabelecimento em que foi efetuado a compra", comentou nos stories do Instagram, nesta terça-feira (29).





Na rede social, Ana ainda exibiu os recibos das compras e pediu apoio dos seguidores. "Se alguém tiver o contato de algum delegado ou souber me instruir melhor, como devo agir, me ajude [...] O aplicativo está fazendo pouco caso do que aconteceu, é responsabilidade deles [...] e estão ocultando as informações do entregador", complementou.

A ex-"BBB" continuou comunicando a falta de colaboração do aplicativo e mostrou que foi a uma delegacia tentar resolver a situação na Justiça. "Foi um golpe absurdo, passaram duas vezes o cartão. Mais de R$ 8 mil, estou chocada. Não sei o que faço, já chorei", pontuou.

