Após ser eliminado do "BBB 23", Gabriel Santana participou do "Mais Você" na manhã desta quarta-feira (29). Em uma das dinâmicas do café da manhã com o eliminado, o ator foi questionado sobre quem deve vencer o reality show e elencou Ricardo "Alface" Camargo como favorito.

O eliminado da semana assumiu a incoerência na declaração, já que o biomédico era um rival dele no jogo. "Aí que digo que talvez sou incoerente, porque falei que gosto muito do Ricardo Alface. Por mais que ele esteja fazendo esse jogo duplo, acho que, desde o começo do game, é a pessoa que está mais empenhada em ganhar o jogo, é o que mostra mais vontade", analisou.

"Ele tem se mostrado um ótimo jogador. Agora, se ele vai acabar se traindo nas palavras dele ou não, se extrapolando no game dele ou não, só o tempo dele dirá. Mas, de fato, acho que ele é um dos favoritos. Por mais que algumas atitudes dele possa soar como falsas para as pessoas da casa. Como o público está interpretando isso, não sei", complementou.





Apesar de notar o favoritismo de Alface, Gabriel ainda entregou que a torcida dele para o vencedor do prêmio é diferente. O ator escolheu Sarah Aline e Marvvila como duas pessoas que gostaria de ver vencendo a atração da Globo, por conta da boa relação criada com elas no confinamento.

