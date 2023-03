Reprodução/Instagram - 29.03.2023 Viih Tube e Eliezer são pais de Lua





Eliezer relatou que passou por uma sequência de "sustos" com Viih Tube na madrugada desta quarta-feira (29). O ex-"BBB" compartilhou um momento íntimo na cama com a esposa, enquanto fazia uma massagem na perna dela, e relatou as dificuldades que a influenciadora passa na reta final da gravidez de Lua.

"Estamos tendo noites bem difíceis. A de hoje foi susto atrás de susto. Viih está dormindo pouco/nada durante a noite, acorda várias vezes por conta do incômodo/dores", afirmou nos stories do Instagram. O influenciador disse que "fica na tensão de acontecer alguma coisa" enquanto ele dorme.





"Me dá um aperto no coração. Se eu pudesse, passava essa dor dela para mim só para ela não sentir isso", complementou, antes de encher a companheira de elogios: "Fico cada vez mais admirado com a força dela e o quanto minha mulher é guerreira e maravilhosa".

Viih Tube e Eliezer oficializaram a relação com um casamento civil, enquanto esperam a chegada de Lua para realização de uma festa. A influenciadora se emocionou ao contar que planeja vender a cobertura para se mudar a uma nova casa com o marido.

