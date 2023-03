Reprodução/Globo - 29.03.2023 Rodolffo falou do 'BBB' no 'Encontro com Patrícia Poeta'

Nesta quarta-feira (29), Rodolffo, que participou do "BBB 21", esteve no "Encontro com Patrícia Poeta", e comentou sobre o reality. Mas, quando o assunto foi relacionamentos, o cantor se esquivou.

Patricía Poeta e Tati Machado comentaram a eliminação de Gabriel Santana do "BBB 23" e abordaram a possibilidade do brother se encontrar com Bruna Griphao após o reality. Os dois flertaram dentro da casa, mas não chegaram a se beijar.

Foi aí que Patrícia questionou o sertanejo: "Depois da casa, as pessoas se reencontram, não é Rodolffo?".

O ex-BBB ficou sem graça e fugiu da pergunta."Diz que é", respondeu. A apresentadora riu e tentou consertar a situação:"A gente perde o amigo, mas não perde a piada". Rodolffo, então, pediu: "Vamos mudar o rumo da proza".

Vaale lembrar que Rodolffo teve um affair com Juliette, campeão do "BBB 21", após o reality. Ele revelou a "ficada" no quado Pego, Penso ou Passo, do canal do youtuber Matheus Mazzafera.

