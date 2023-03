Reprodução/Globo - 29.03.2023 Mãe de Gabriel fala de brother do 'BBB 23'





Marisa, mãe do ator Gabriel Santana, participou do "Encontro com Patrícia Poeta" na manhã desta quarta-feira (29) e comentou a eliminação do filho do "BBB 23". Questionada pela apresentadora, ela ainda falou da bissexualidade do brother, abordada de forma pública pela primeira vez no reality show.

"Eu já sabia. Mãe é uma coisa que a gente sente, sempre tive uma relação muito aberta com meu filho", explicou. Ao longo da participação no programa, Gabriel beijou Fred Nicácio e Sarah Aline, além de expressar interesse em Bruna Griphao.

Marisa reconheceu como o filho é "romântico", mas comentou como esta foi a primeira vez que o viu se envolvendo com um homem. "Confesso que, ver ele beijando um homem, foi a primeira vez. Já vi ele beijando várias meninas, mas mesmo sabendo que ele gostava de um e de outro, nunca tinha visto ele com um homem", relatou.

A mãe do Gabriel comentou também sobre a revelação da bissexualidade do filho dentro do #BBB23 !





Patrícia Poeta ainda perguntou à mãe de Gabriel sobre a postura "neutra" que o brother teve no jogo e Marisa analisou como o comportamento reflete quem ele é fora do programa. "Ele é muito amigo e parceiro, não é de briga ou confusão [...] É muito maduro, começou a trabalhar aos 13 anos, desde os 13 anos ajuda em todas as despesas de casa, isso fez com que ele amadurecesse mais rápido", comentou.





