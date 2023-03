Reprodução/Instagram Bia Miranda de manifesta após publicar fotos íntimas com Buarque

E a novela continua! Bia Miranda resolveu se pronunciar após compartilhar fotos em clima de romance com o cantor Buarque dias após o término do seu noivado com Gabriel Roza.





A ex-A Fazenda curtiu uma festa ao lado do cantor, e postou vídeos dando beijos no pescoço dele e, na sequência, vídeos dos dois deitados na cama, que logo foram apagados.

Em um comentário no Instagram Gossip do Dia, a influenciadora explicou a sua situação atual.

"Só tô seguindo minha vida, tô solteira mesmo, e é isso. Ele tá seguindo a vida dela, e eu vou ficar parada? Me poupe, né. Eu mereço ser feliz com um cara que me respeite", disse ela.





