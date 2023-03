Reprodução/ Globoplay Bia Miranda curte baile com cantor Buarque após término

Bia Miranda está passando por término conturbado com o ex-noivo Gabriel Roza. A ex-A Fazenda acusou ele de roubo, quase agressão e relacionamento abusivo. O ex rebateu as acusações e disse Bia o traiu. Mas, essa situação parece não abalar mais a neta de Gretchen. Ela aproveitou a madrugada de quarta-feira (29) em um baile, acompanhada do cantor Buarque.

Antes de sair, Bia disse nos stories, do Instagram: "Apareci meus amores, vamos sair hoje? Vamos nos divertir um pouquinho, esfriar a cabeça, seguir o baile que a mãe está solteira".

Momentos depois, ela apareceu, nas redes sociais, no boate Vitrinni Lounge SP ao lado de Buarque, beijando cantor no pescoço. O artista compartilhou o momento com Bia e colocou emojis de coração na legenda.

