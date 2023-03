"Ar de superioridade"?

Amanda e Cezar comentaram sobre a atitude de Ricardo. "Ele tá se sentindo o cara do jogo! Quer ser o machão e fazer VT aqui? Aí vem e me expõe, me coloca numa saia justa. Quer pagar de santo sendo que foi contraditório", apontou o enfermeiro. "Ele é o Big Bossa agora? Pra mim, ele tá com ar de superioridade. Falou 'aqui não' para mim. Eu vou onde eu quiser, eu falo o que quiser", disse a médica.