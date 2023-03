Reprodução/Multishow - 27.03.2023 Ana Clara expôs xingamentos a Drake no Lollapalooza





O último dia do Lollapalooza de 2023 foi marcado pelo cancelamento do show de Drake, que confirmou a ausência no festival na manhã antes da apresentação, neste domingo (26). O artista foi substituído por Skrillex e o público o recebeu com empolgação, em paralelo ao deboche ao rapper que não participou do evento.



+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

A apresentadora Ana Clara participou da cobertura do Lollapalooza e exibiu um pouco da reação dos espectadores enquanto finalizava os comentários sobre o show de Skrillex. "O pessoal aqui, no fim do show, estava pedindo muito Skrillex, dando um tchau para o Drake. Falando: 'Olha querido, obrigada'", afirmou a também ex-"BBB".





Ana Clara logo direcionou o microfone ao público, que puxava um coro gritando: "Ei, Drake, vai tomar no c*". "Ai, que delícia. Sempre muito caloroso", ironizou a apresentadora. Confira abaixo o momento:





+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !



Vale lembrar que Ana já havia brincado sobre o cancelamento de Drake no início do dia, quando sugeriu que iria substituir o cantor. A cobertura da emissora também exibiu outros momentos de deboche do público com a substituição de Skrillex. Veja:









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.