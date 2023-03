Reprodução/Globo - 27.03.2023 Fred Nicácio e Amanda Meirelles no 'BBB 23'





Os conflitos do "BBB 23" ultrapassaram o confinamento e alcançaram as redes sociais dos participantes neste domingo (26). Diante da formação do paredão na casa, as equipes de Amanda Meirelles e Fred Nicácio se provocaram no Twitter sobre a polêmica dos votos dos brothers na casa.

Em conversa com aliados no quarto fundo do mar, o médico criticou o jogo da sister e afirmou que ela votava apenas nas mesmas pessoas que Cara de Sapato, brother com quem entrou como dupla e foi expulso após o assédio a Dania Mendez. "Você queria saber o voto da Amanda era só ver o voto do Sapato", disse Nicácio na ocasião.







Os administradores das redes da médica resgataram o vídeo do bate-papo e promoveram uma lista com comparações dos votos de Amanda e Sapato até a saída do lutador. "Vamos lá então, Dr. Fred. Você pediu? A gente puxou o histórico. Em 9 semanas os votos individuais de Amanda e Sapato só coincidiram 3 vezes", pontuou na postagem.

Em resposta à publicação, a equipe de Fred comentou que a sister votou apenas em participantes negros. "Poxa, nenhum branco", avaliou nos comentários, além de compartilhar o post no próprio perfil do brother. Vale ressaltar que, no paredão deste domingo, Amanda foi vetada de votar, mas usou o poder coringa para puxar Gabriel Santana para berlinda, enquanto Nicácio votou na médica.

As respostas deram continuidade às provocações entre as equipes, já que os administradores de Amanda rebateram a declaração sobre os votos em pessoas negras. "No 'BBB', a única coisa que impede alguém de ser votado é a imunidade, 'adm'. Cuidado com as insinuações porque calúnia também é crime", pontuou.

Confira abaixo as postagens na íntegra:

Vamos lá então, Dr. Fred. Você pediu? A gente puxou o histórico. Em 9 semanas os votos individuais de Amanda e Sapato só coincidiram 3 vezes.



Nos jogos da discórdia várias vezes também foram divergentes. Se insistir podemos puxar o histórico aqui também. 😉 #TeamAmanda #BBB23 https://t.co/miLOOZGqdy pic.twitter.com/cWZFA03mvO — Amanda Meirelles 🤙🏼 (@draameirelles) March 26, 2023





Somando da o total de zero brancos. https://t.co/R8Pbfm9RSo — Fred Nicácio 🤴🏾 (@NicacioFred) March 27, 2023





No BBB a única coisa que impede alguém de ser votado é a imunidade, adm.



Cuidado com as insinuações porque calúnia também é crime. — Amanda Meirelles 🤙🏼 (@draameirelles) March 27, 2023





