Reprodução/ Instagram Marquezine, Gloria Groove e mais famosos vão na 2ª festa de Anitta

No último domingo (26), Anitta decidiu, de última hora, fazer uma segunda parte da festa de aniversário dela, que aconteceu na sexta-feira(24). E o evento contou a presença de muitos famosos, como Bruna Marquezine, Pabllo Vittar, Urias, Luisa Mell, Gabi Lopes, Pocah, João Guilherme, Thaynara OG, Jonas Sulzbach, Mari Gonzalez e Juliette.

Gloria Groove esteve também na festa e fez um show para Anitta. A drag e Tiago Abravanel subiram no palco para cantarem parabéns para a cantora.

Glória Groove cantando parabéns pra Anitta na 2ª festa de aniversário, que aconteceu essa madrugada.













Psirico foi outra atração da festa , como informou Anitta pelos stories. "Será que eu sou doida? O meu aniversário foi tão bom que a gente está aqui se arrumando para uma segunda parte que eu resolvi fazer do nada. Acordei hoje e falei: 'A gente não queria que tivesse acabado'. A gente vai para a parte dois agora. Obrigada ao Psirico que topou de última hora tocar do meu aniversário parte dois", disse ela.

Marina Sena, Gil do Vigor, Hugo Gloss, Marcella Rica, Vitória Strada, Maisa Silva, Giovanna Lancellotti, Gabriel David, Gabriela Prioli, Enzo Celulari foram outros famosos que também estiveram na festa.

