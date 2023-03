Foto: Reprodução/Instagram Rafa Kalimann faz passeio de barco com novo affair





A atriz e influenciadora Rafa Kalimann foi vista mais uma vez na companhia do mais novo affair, Antonio Bernardo Palhares. Rafa apareceu em uma foto publicada nas redes sociais, ao lado do empresário, durante um passeio de barco em Salvador, na Bahia.



A influenciadora digital também estava junto de outros amigos. Entre eles, a modelo Mariana Weickert e o marido dela, Arthur Ferraz.





Arthur e Antonio são primos e o envolvimento de Rafa com o empresário teria iniciado cerca de dois meses após o término do relacionamento dela com José Loreto.



Antonio Palhares é um empresário discreto. O perfil dele no Instagram é privado. Se identifica como maratonista e é sócio de uma empresa especialista em armazenagem e distribuição de produtos químicos. Após a aparição pública com Rafa, a ex-BBB não falou mais sobre a vida pessoal por meio das redes sociais. Ela apenas tem divulgado a parte profissional.