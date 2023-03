Reprodução José Loreto manda indireta em legenda e web aponta Rafa Kalimann

José Loreto deixou os seguidores com uma pulga atrás da orelha após compartilhar uma sessão de fotos nas redes sociais.

Após parar de seguir a ex-namorada, Rafa Kalimann, no Instagram, o ator publicou uma indireta na legenda da publicação e a web a influenciadora como alvo.





"Penso um pouco, dá vontade de falar, penso mais um pouco, prefiro me guardar", escreveu ele em letras maiúsculas e com vários emojis.

Nos comentários, os internautas analisaram a postagem. "Sobrou para Rafa", declarou uma seguidora; "Também acho", concordou outra; "É a vida", opinou uma terceira.

Durante o final de semana, Rafa Kalimann foi flagrada aos beijos com um novo affair na zona sul do Rio de Janeiro.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.