23.03.2023 Nasce primeiro filho de Eduardo Sterblitch e Louise D'Tuani

Caetano, primeiro filho de Louise D'Tuani e Eduardo Sterblitch, nasceu nesta quinta-feira (23). Letícia Colin e o marido Michel Melamed visitaram o casal de amigos na maternidade e o artista fez o primeiro registro do bebê nas redes sociais desejando sorte, saúde e coragem.

Desde 2013, Louise e Eduardo mantêm um relacionamento e oficializaram a união em 2015. Em outubro de 2022, anunciaram a gravidez, que resultou no nascimento de Caetano.





O casal descreveu a experiência como um turbilhão de emoções, com momentos de riso e choro, mas com a certeza de que estão enfrentando um desafio gigantesco com amor, parceria e muito afeto.





Em fevereiro deste ano, Eduardo e Louise foram prestigiados por vários famosos durante o chá de bebê de Caetano, que contou com a presença de nomes como Letícia Colin, Paloma Bernardi e Fabíula Nascimento.





