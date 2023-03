Reprodução/ Instagram Fred posta momento com filho Cris após saída do 'BBB 23

O youtuber Fred deixou o "BBB 23" na última terça-feira (21) após ser eliminado e desistir da dinâmica da repescagem. Na última quarta-feira (22), o ex-BBB reencontrou o filho Cris, que teve com Bianca Andrade, e de quem falava muito no reality show.

No Instagram, Fred publicou um foto feliz com o pequeno e escreveu: "Agora sim, com o meu maior prêmio!". Ao desistir da repescagem, o youtuber falou que não aguentava mais de saudade de Cris.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Bianca Andrade ainda se manifestou no post: "HAHAHAHAAHHAHAAHHAAHHHAA cara de um, fucinho de outro, que ódio". Rafael Portugal escreveu: "Que maravilhaaaa ". Já Cara de Sapato e Tadeu Schmitt deixaram emojis de coração.





Já no "Mais Você", durante o Café com o Eliminado, Ana Maria mostrou o momento do reencontro. Fred ficou emocionado ao ver a cena e disse: "Estou aliviado de estar com meu filho com a minha família".

O Brasil pediu e o momento mais esperado chegou: O reencontro com o Neneco! 🥹💜



Cenas que fazem bem pro coração! O Fredinho precisava demais desse abraço ✨👨🏼‍🍼



FRED NO MAIS VOCÊ pic.twitter.com/sHhwiGZJeE — FRED BRUNO 🐏 (@fred_b12) March 23, 2023