Na última terça-feira (12), Eliezer e Viih Tube se casaram no civil e tiveram um jantar romântico para comemorar. Na ocasião, o ex-BBB revelou que a youtuber foi à cerimônia sem tomar banho. No "BBB 21", ela chamou atenção pela pouca quantidade de banhos que tomou no confinamento.

"Acabei de descobrir que dona Vitória Tube do Carmo casou comigo hoje sem tomar banho", disse Eli. "Não, amor, vou agora. Estou esquentando agora", respondeu a influencer. "Você casou comigo sem tomar banho, amor", cobrou o ex-BBB.

"É que o dia foi corrido. Passei perfume", justificou Viih. "Você passou perfume, amor?! Você já começou o casamento comigo assim já, sem tomar banho?", questionou ele. "Ué, mas é rotina", rebateu a youtuber. "Na rotina sem tomar banho?!". "Nada muda", finalizou ela.