Lexa e MC Guimê reatam o casamento

O cantor MC Guimê e a cantora Lexa estão buscando alternativas para superar o caso do BBB 23. O artista foi expulso do reality após ter apalpado a intercambista Dania Mendez. Nesta segunda-feira (20), Guimê esteve na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, unidade de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

Após prestar depoimentos para a investigação de importunação sexual comandada pela Polícia Civil, MC Guimê revelou a decisão entre ele e a esposa Lexa.

"Estamos buscando o perdão", entregou ao colunista Lucas Pasin, do UOL, ao ser questionado sobre a relação. "Muita pressão nesses primeiros dias. Grande pressão. Fé em Deus", completou.

Na noite da expulsão, na quinta-feira (16), Lexa compartilhou Stories chorando e abalada com a atitude do marido. Naquela madrugada, a artista fretou um jato para ir encontrar o companheiro e conversar sobre os acontecimentos que geraram a saída dele do reality.

MC Guimê e o lutador Antônio Cara de Sapato, que foi expulso por ter supostamente beijado Dania Mendez a força, estão sendo investigados por importunação pela DEAM de Jacarepaguá. A delegada titular Viviane da Costa Ferreira Pinto afirmou que as imagens da produção foram solicitadas para análises.