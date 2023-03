Reprodução Boninho nega briga nos bastidores e elogia conduta de Guimê e Sapato

O diretor do Big Brother Brasil Boninho Oliveira comentou os boatos de confusão nos bastidores após a eliminação de MC Guimê e Cara de Sapato. Nesta sexta-feira (17), o 'Big Boss' negou ter existido briga dos participantes com a equipe de produção e elogiou a conduta dos expulsos.

Nesta tarde, MC Guimê se pronunciou nos Stories do Instagram pela primeira vez após ter deixado a casa. Na declaração, o cantor desmente ter brigado com os trabalhadores do reality.

Através do Instagram, Boninho reafirmou o relato de Guimê e elogiou a conduta do MC e do lutador Cara de Sapato.

"Com o nosso time você foi de um respeito incrível. Mesmo nesse momento de crise. E o Sapato também", apontou o diretor do reality.

Na madrugada de quinta-feira (16), MC Guimê teria passado a mão na nádega da participante intercambista Dania Mendez. Na mesma festa, Antônio Cara de Sapato teria beijado a influenciadora a força.

A dupla foi expulsa do reality show durante a exibição ao vivo na última quinta-feira. MC Guimê e Cara de Sapato estão sendo investigados por importunação sexual.