Neste sábado (18), Lexa se manifestou nas redes sociais sobre a expulsão de MC Guimê e toda a repercussão. A cantora disse que está com a saúde mental abalada. O funkeiro foi eliminado do programa com Cara de Sapato após assediar Dania Mendez, participante de "La Casa de Los Famosos" que fez um intercâmbio no reality brasileiro.

A cantora está tentando se afastar das redes sociais desde que o assédio foi transmitido, mas voltou para desabafar. "Lamento por toda essa exposição. Em 10 anos de carreira nunca fui uma artista polêmica. Às vezes o desespero faz isso com a gente, minha saúde mental está abalada", disse Lexa.

Em seguida, ela complementou: "Só não posso deixar as pessoas guiarem meus passos e decidirem por mim a minha vida. Bola pra frente e bora trabalhar. Não é sobre ninguém, é sobre mim".

