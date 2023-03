Reprodução/Instagram - 20.03.2023 Bruce Willis comemorou aniversário de 68 anos em família





Demi Moore usou as redes sociais neste domingo (19) para compartilhar as celebrações do aniversário do ex-marido, Bruce Willis. O ator completou 68 anos e comemorou a data ao lado da ex-companheira, as filhas e a atual esposa, Emma Heming.

"Muito feliz que pudemos te celebrar hoje. Te amo e amo a nossa família. Obrigada a todos pelo amor e pelo carinho - todos nós sentimos isso", afirmou a atriz ao publicar o vídeo da celebração no Instagram. O registro exibe o grupo cantando parabéns e o artista empolgado com o momento.





A união dos familiares acontece em meio ao diagnóstico de demência frontotemporal (DFT) de Bruce. O ator inicialmente descobriu uma afasia em 2022 e, desde então, a condição progrediu.





Willis e Moore foram casados entre 1987 e 2000 e tiveram três filhas juntos, Rumer, Tallulah e Scout. Em 2009, Bruce se casou com Emma Heming, com quem teve outras duas filhas, Evelyn e Mabel.

Emma também homenageou o marido em postagem nas redes sociais. "Hoje é aniversário do meu marido e acordei chorando. Gravar esses vídeos é como uma faca no meu coração, mas sei o quanto vocês amam o meu marido e faço isso por vocês", afirmou em uma publicação no Instagram.









