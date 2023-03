Críticas

Marina Ruy Barbosa foi escolhida para integrar o elenco de jurados da estreia e dividiu opiniões na web, recebendo de elogios às críticas. Entre os comentários negativos, internautas reprovaram a falta de empolgação da atriz no cargo. "Marina Ruy Barbosa batendo palma com a mesma empolgação que eu em evento com a diretoria da firma", afirmou uma pessoa no Twitter. "Quem obrigou a Marina Ruy Barbosa a estar no Dança dos Famosos? [risos] A mulher está com uma cara de enjoo triste", comentou outra.