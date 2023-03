Reprodução/Instagram - 20.03.2023 Rafaella Tuma, ilustradora do 'BBB 23', foi acusada de racismo





Rafaella Tuma, ilustradora de um quadro fixo do "BBB 23", se pronunciou após ser acusada de racismo nas redes sociais. A integrante da equipe do reality show se desculpou pela publicação que fez na web, que fazia uma comparação de um homem negro a um criminoso.

A postagem foi compartilhada nos stories do Instagram e contava com o print de uma conversa do WhatsApp, com um diálogo da pessoa estar "sofrendo" por um homem. O diálogo traz a imagem de um homem negro e a resposta: "Está sofrendo por quê? Ele te roubou?"

ALGUEM ME EXPLICA como que a ilustradora do @bbb pode fazer um post Racista desse pra quase 3 MILHÕES de pessoas? E aí @boninho

. #bbb23 exausto pic.twitter.com/USw0S0Sc4z — ISUPERIO (@isuperio) March 19, 2023









Após a repercussão do caso, Rafaella compartilhou um vídeo em que assume os "erros muito grotescos" e pede desculpas. A influenciadora explicou que compartilhou a publicação feita por um comediante, que usava a própria imagem no diálogo.

"Quando peguei esse meme, peguei do próprio cara. O cara da foto é ator e comediante. Ele mesmo tirou uma foto dele e ele mesmo se zoou. Não estou fugindo do meu erro, sei que não deveria ter compartilhado, porque isso traz uma problemática gigante, uma mensagem muito negativa por todo o estereótipo", afirmou.

Tuma declarou que estava com "raiva de si mesma" por não ter observado o "filtro tão óbvio que estava errado". "Peço desculpa. Eu errei. A minha página vai ter muito mais filtro daqui para frente, desculpa", pontuou. Confira a declaração na íntegra:





