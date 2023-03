Reprodução/ Instagram Mari Gonzalez e Jonas impressionam amigos com mansão

No último sábado (18), Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach impressionaram os fãs e amigos ao publicarem mais fotos da construção da mansão deles. Internautas comentaram o tamanho do imóvel.

"É muito massa ver a evolução da nossa obra a cada dia", escreveu o casal na publicação. Um amigo deles ainda brincou com o tamanho da mansão: "Mas é casa ou shopping ? já quero meu quartinho aiiii".

Mais internautas também comentaram. "É um hotel?", questionou um. "Estou amanda acompanhar", disse outro.

A obra deve ser finalizada no final de 2023, quando Mari e Jonas pretendem se casar.