Reprodução/ Instagram Gabi Martins

Neste sábado (18), Gabi Martins mostrou que está pronta para seguir em frente após o término conturbado com Lincoln Lau. A cantora, que expôs a atrição do gamer com ela na web, compartilhou com os fãs o look ousado que escolheu para curtir o último show da banda Coldplay em São Paulo.

Leia também Gisele Bündchen faz suposta indireta após boatos de que está namorando

A cantora publicou diversas fotos com um vestido preto com um decote. "Pronta pro Coldplay. Realizando mais um sonho", escreveu ela no post.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!







Na última sexta-feira (17), a ex-BBB mostrou prints de conversas do gamer conversando com outra mulher. Lincoln se defendeu e disse que Gabi o agredia no relacionamento.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente