Reprodução/Instagram - 14.03.2023 Simone notou entrevistador dormindo durante entrevista





Simone passou por uma situação curiosa durante uma entrevista nesta segunda-feira (13). Enquanto falava dos trabalhos da carreira solo para uma rádio, a cantora notou que um radialista no estúdio havia dormido.

O momento ocorreu após o entrevistador emitir um ronco no local, fazendo com que a artista e os profissionais caíssem na risada. "E... dormiu", afirmou Simone ao ouvir o barulho do radialista, interrompendo a resposta de uma pergunta realizada para o programa de rádio.





"Deixa o bichinho dormir", complementou, entre risadas. O radialista alertado pela cantora foi Chicão, apresentador do "Turma da Massa", que também encarou a situação com bom-humor.

Confira abaixo o momento:





