Fez um acordo sem garantia

Desesperada para conseguir a guarda do filho, Brisa fez um acordo com Guerra (Humberto Martins). Ele promete que vai convencer Ari a desistir do processo se a maranhense depor conta Moretti (Rodrigo Lombardi) para a polícia. Então, a personagem de Lucy Alves aceita a condição e vai atrás de Helô (Giovanna Antonelli) e revela que o rival de Guerra foi o mandante do crime virtual no caso da licitação das mansões históricas de São Luís. Após fazer a parte dela, Brisa corre atrás para que o pai de Chiara (Jade Picon) faça a dele, mas o empresário sofre um acidente e não consegue interferir no caso. Ari, então, usa o depoimento de Brisa, provando que ela mentiu para as autoridades anteriormente.