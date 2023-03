Mais polêmica

Com alguns atritos no próprio meio do funk, Pipokinha viralizou mais uma vez com falas polêmicas. Em resposta a uma seguidora que teria brigado com a professora por causa da artista, a funkeira debochou da condição dos educadores. “Deixa ela, meu baile tá R$ 70 mil, só 30 minutinhos em cima do palco. Ela não ganha nem 5 mil sendo professora”.