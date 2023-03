Reprodução/Instagram Maíra Cardi e Thiago Nigro assumiram o namoro





Após Maíra Cardi contar que ajudou Thiago Nigro a passar por um processo de emagrecimento, a coach recebeu o apoio do namorado com as especialidades na área financeira. Nesta segunda-feira (13), a influenciadora contou que o companheiro estava "arrumando" a vida financeira dela.



"Ele resolveu arrumar minha vida financeira e ver o que estou gastando errado e onde está saindo a mais", afirmou Cardi nos stories do Instagram, onde exibiu registros de Nigro enquanto fazia anotações em papéis.





Maíra também comentou como a ajuda acontece por conta do perfil de gastos que apresenta, que inclui a compra de muitos presentes, segundo ela. "Olha a cara da Indra tentando explicar porque dou tantos presentes", complementou, se referindo à assistente, Thais Indra.

Entre os presentes de alto custos dados pela influenciadora estão um apartamento a um funcionário e um carro para a babá de Sophia, filha dela com o ex-marido, Arthur Aguiar.

