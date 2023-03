Globo/Estevam Avellar Amigos e familiares se despedem de Antônio Pedro em velório no Rio

Nesta segunda-feira (13) amigos e familiares deram o último adeus a Antônio Pedro durante o velório do ator no Crematório e Cemitério da Penitência, no bairro do Caju, Zona Portuária, no Rio.





O artista morreu aos 82 anos em decorrência de insuficiências renal e cardíaca.

A cerimônia é restrita aos familiares e amigos próximos. A atriz, Helena Fernandes, o ex-BBB e ator Rodrigo França marcaram presença no local.

Às 15h30 o corpo do ator será cremado. Antônio deixa três filhos, Alice Borges e Ana Baird e Fabio Borges, frutos do seu relacionamento com Andrea Bordadagua.





