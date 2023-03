Reprodução/Instagram Ste Viegas e Nakagima terminaram





Os influenciadores Nakagima e Ste Viegas confirmaram o fim do relacionamento em publicações nas redes sociais. Os dois engataram um namoro após a participação no reality show "Ilha Record" e protagonizaram polêmicas desde então, como um caso envolvendo MC Loma.

As controvérsias começaram após internautas questionarem se o influenciador seria pai da filha de Loma. Mesmo após a cantora negar a informação e expor que não revelaria informações sobre a paternidade da bebê, Ste virou alvo de críticas nas redes sociais e culpou a MC pelo hate recebido , no mesmo período em que perdeu um bebê com o então namorado.





Os ex-participantes do reality deixaram se seguir após a repercussão da situação e anunciaram o término neste sábado (11). "Passamos por momentos incríveis juntos nesses últimos meses e fomos muito felizes. Apesar de ter muito amor envolvido, nenhum relacionamento vive só de amor, tivemos problemas como todos os casais e estamos em momentos diferentes das nossas vidas", declarou Nakagima nos stories do Instagram.

O influenciador ressaltou que não houve traição e que eles continuam amigos. Viegas concordou com a mensagem compartilhada pelo ex e publicou vídeos explicando como a perda do bebê impactou a relação, influenciando o fim do namoro.





