Apoio de Black

Além do núcleo da discórdia pela máquina de barbear, a festa também foi momento de emoção para Domitila Barros. A miss Alemanha teve uma crise de choro enquanto conversava com Cezar Black, avaliando a insistência dos colegas em colocá-la no paredão. O enfermeiro seguiu aconselhando a sister, ressaltando que a dupla do quarto fundo do mar "não vai largar a mão um do outro".