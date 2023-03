Reprodução/Netflix/A24 - 09.03.2023 'Nada de Novo no Front' e 'Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo' estão entre os favoritos ao Oscar





Após uma temporada de premiações especializadas, o Oscar acontece neste domingo (12) para premiar os destaques do cinema em uma cerimônia em Los Angeles, na Califórnia. Entre as categorias de destaque do evento, filmes favoritos na busca pela estatueta ganharam outros prêmios e já estão disponíveis para assistir em plataformas de streaming.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Os dois longas mais indicados concorrem à maior categoria do prêmio, de "Melhor Filme". “Tudo em Todo o Lugar Ao Mesmo Tempo” apresenta 11 indicações e está disponível no Prime Video, enquanto “Nada de Novo no Front” concorre em 9 categorias e pode ser assistido na Netflix.





Seguem a lista dos mais indicados outros projetos que também disputam o grande prêmio, como ''Elvis'', disponível no HBO Max, e com 8 indicações. “Tár”, em cartaz nos cinemas, e “Top Gun: Maverick”, disponível para aluguel no Prime Video, concorrem cada um em 6 categorias.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Outros projetos indicados a "Melhor Filme" que estão disponíveis nos cinemas são "Avatar: O Caminho da Água", "Os Banshees de Inisherin", "Os Fabelmans" e "Entre Mulheres". Já "Triângulo da Tristeza", vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes 2022, chegou recentemente ao serviço da Amazon Prime.

Assim como o vencedor do festival francês do último ano, outros filmes já ganharam prêmios em outros eventos, indicando o favoritismo ao Oscar. O Globo de Ouro garantiu troféus para "Os Fabelmans" (Melhor Filme de Drama e Melhor Direção), "Elvis" (Melhor Ator), "Tár" (Melhor Atriz), "Os Banshees de Inisherin" (Melhor Roteiro, Melhor Filme e ator em Comédia ou Musical) e "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" (Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical e Melhor Ator Coadjuvante).





Paralelo às indicações no Oscar e os prêmios no Globo de Ouro, "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" foi consagrado com quatro troféus no SAG Awards 2023, premiação promovida pelo sindicato dos atores de Hollywood. O evento também premiou um dos nomes favoritos à categoria de "Melhor Ator" no Oscar, Brendan Fraser, protagonista do filme em cartaz nos cinemas "A Baleia".

Já o prêmio britânico BAFTA consagrou o amplamente indicado "Nada de Novo no Front" como o melhor filme da temporada. O evento garantiu sete prêmios ao filme alemão, enquanto "Elvis" ganhou em categorias técnicas (maquiagem, figurino e elenco) e deu o prêmio de melhor ator para Austin Butler, outro favorito ao Oscar.





Confira abaixo a lista completa dos indicados:

Melhor Filme

Nada de Novo no Front

Avatar: O Caminho da Água

Os Banshees de Inisherin

Elvis

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Os Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triângulo da Tristeza

Entre Mulheres

Melhor direção

Martin McDonagh ("Os Banshees de Inisherin")

Daniel Kwan e Daniel Scheinert ("Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo")

Steven Spielberg ("Os Fabelmans")

Todd Field ("Tár")

Ruben Östlund ("Triângulo da tristeza")

Melhor ator

Colin Farrell ("Os Banshees de Inisherin")

Austin Butler ("Elvis")

Brendan Fraser ("The Whale")

Bill Nighy ("Living")

Paul Mescal ("Aftersun")

Melhor atriz

Cate Blanchett ("Tár")

Ana de Armas ("Blonde")

Andrea Riseborough ("To Leslie")

Michelle Williams ("Os Fabelmans")

Michelle Yeoh ("Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo")

Melhor roteiro original

Os Banshees de Inisherin

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Os Fabelmans

TÁR

Triângulo da tristeza

Melhor roteiro adaptado

Nada de Novo no Front

Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Living

Top Gun: Maverick

Entre mulheres

Melhor animação

Pinóquio

Gato de Botas 2: O último pedido

Red: Crescer é uma fera

Marcell the shell with shoes on

A fera do mar

Melhor documentário

All that breathes

All the beauty and the bloodshed

Fire of love

A house made of splinters

Navalny

Melhor filme internacional

Nada de novo no front (Alemanha)

Argentina, 1985 (Argentina)

Close (Bélgica)

EO (Polônia)

A quiet girl (Irlanda)

Melhor montagem

Top Gun: Maverick

Tár

Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo

Os Banshees de Inisherin

Elvis

Melhor direção de fotografia

Nada de novo no front

Bardo

Elvis

Tár

Império da luz

Melhor som

Nada de novo no front

Avatar: O caminho da água

Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

Melhor design de produção

Nada de novo no front

Avatar: O caminho da água

Babilônia

Elvis

Os Fabelmans

Melhor figurino

Elvis

Pantera Negra: Wakanda para sempre

Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo

Sra. Harris vai para Paris

Babilônia

Melhor maquiagem/penteado

Elvis

The Whale

Nada de novo no front

Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo

Batman

Melhores efeitos especiais

Top Gun: Maverick

Nada de novo no front

Avatar: O caminho da água

Batman

Pantera Negra: Wakanda para sempre

Melhor trilha sonora

Os Banshees de Inisherin

Babilônia

Nada de novo no front

Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo

Os Fabelmans

Melhor canção original

“Hold My Hand” (“Top Gun: Maverick”), de Lady Gaga e BloodPop

“Lift Me Up” (“Pantera negra: Wakanda para sempre”), de Tems, Ludwig Göransson, Rihanna e Ryan Coogler

“Naatu Naatu” (“RRR: revolta, rebelião, revolução”), de Kala Bhairava, M.M. Keeravani e Rahul Sipligunj

“This Is A Life” (“Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo”), David Byrne, Ryan Lott e Mitski

"Applause" ("Tell It like a woman"), de Diane Warren

Melhor curta-metragem

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Melhor curta de animação

The boy, the mole, the fox and the horse

The flying sailor

Ice merchants

An ostrich told me

My year of dicks

Melhor curta de documentário

The Elephant Whisperers

Haulout

How Do You Measure a Year?

The Martha Mitchell Effect

Stranger at the Gate

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.