Divulgação - 11.03.2023 Rogerinho entrou no top 50 do Spotify





"Quer de novo, quer de novo, quer de novo...". Certamente você já ouviu o trecho dessa música ao passear pelo feed de qualquer rede social nos últimos dias. Trata-se do hit "085", do cantor Rogerinho, que entrou no "Top 50 do Spotify" neste fim de semana.

A faixa, gravada no DVD "Pode Crê", foi lançada em janeiro e dominou as redes sociais em março deste ano, virando a queridinha dos famosos. Gabi Martins, Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, Rafa Uccmann, Álvaro, Vanessa Lopes e WL Guimarães foram algumas das celebridades que participaram da trend, que já acumula mais de 200 mil vídeos no TikTok e outros 150 mil vídeos no Instagram.





No Spotify, "085" aparece em 32º lugar, com mais de 500 mil streams por dia. O cantor Rogerinho vibrou com o retorno ao top 50 da plataforma. "Quero agradecer a Deus e a vocês, meus fãs, que estão sempre me apoiando, sempre do meu lado. Família, como é bom voltar ao top 50. Como é bom... Eu estou de volta", disse.

Rogerinho, de 22 anos, quer mais. Após voltar ao top 50, já na 32ª posição, o cantor cearense almeja entrar no top 5, como já aconteceu com as faixas "Tchuco Nela" e "Botadinha Saliente" em 2022.

"Quero mais, família. Muito obrigado a você que escuta meu som, que mostra ao amigo. Estou muito feliz", completou o artista.





