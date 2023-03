Reprodução/Globo - 11.03.2023 Bruna Griphao e Fred em prova do anjo no 'BBB 23'





Bruna Griphao sofreu um acidente enquanto participava da prova do anjo neste sábado (11) no "BBB 23". A sister participou da competição com Fred Desimpedidos, que a suspendeu em uma estrutura em que devia completar um quebra-cabeça. A atriz bateu o rosto e machucou o nariz enquanto tentava encaixar as peças no local.

Após finalizar o circuito, a Griphao foi acolhida por Fred e os dummys, que retiraram o equipamento do corpo dela. O influenciador notou que a aliada estava com o nariz sangrando e informou a necessidade do atendimento médico.











Tadeu Schmidt orientou Bruna a entrar na casa e ir direto para o confessionário, onde se direcionaria para o cuidado médico. "Mano, meu nariz está doendo muito", relatou no caminho. O brother se uniu aos participantes que já haviam realizado a prova e contou detalhes sobre o ocorrido.

"Puxei e ela deu com o nariz embaixo do bagulho, bateu e sangrou [...] Ela subiu com três peças, não tinha como [proteger o rosto]", explicou. O influenciador deu risada ao relembrar o momento, ressaltando que ela estava bem.

Fred imitando a Bruna: “Quebrei meu nariz, papo reto, papo reto.” KKKKKK #BBB23 pic.twitter.com/CgZYYUDqgu — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 11, 2023





"No que ela bateu, fez 'pof'. E ela disse: 'Quebrei meu nariz, papo reto'. Mas ela está bem", complementou. Nas redes sociais, um internauta ainda reforçou que Bruna "literalmente dá o sangue" nas provas.

Bruna é uma das que dá mais sangue nas provas, hoje inclusive deu o sangue literalmente kkkk #BBB23 pic.twitter.com/Uwj3I9gkAY — A cutia do BBB (@CutiaDorminhoca) March 11, 2023





Espectadores ainda notaram na web que as câmeras não focaram em Griphao após o acidente, mudando a direção das imagens quando a sister aparecia. Confira:

bruna chegando e a câmera saindo kkkkk tá impossível ver como tá o nariz dela pic.twitter.com/2KvJBXSL5G — Ludi (@uailudi) March 11, 2023





