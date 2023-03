Reprodução/Instagram - 11.03.2023 Nos bastidores de 'Travessia', Humberto Martins desmente rumores de doença





Humberto Martins se pronunciou na noite desta sexta-feira (10) sobre rumores de que foi diagnosticado com a Doença de Parkinson. Boatos apontavam que o ator estaria utilizando dublês em "Travessia" por conta da questão de saúde, para disfarçar os tremores nas mãos. O profissional da Globo negou a descoberta da doença e ressaltou que está bem.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

O intérprete de Guerra na novela das nove negou os rumores nos bastidores das gravações da trama de Gloria Perez. Humberto relatou que pessoas próximas se preocuparam com o boato e chegaram a contatá-lo para confirmar o diagnóstico.

"Tem muita gente preocupada, mandando para mim notícias de WhatsApp e me procurando, perguntando se estou bem. E gente até da minha família, pessoas preocupadas, porque umas notas aí, caluniosas, mentirosas, que estão saindo na imprensa do meu respeito, sobre o meu estado de saúde", afirmou em um vídeo no Instagram.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"Então, só esclarecendo aqui que eu estou muito bem. Estou aqui no camarim gravando Travessia e esperando. Está tranquilo, queria desejar a vocês aí uma boa noite e um ótimo final de semana", complementou. Confira abaixo a declaração na íntegra:

CALÚNIAS'



Humberto Martins quebra o silêncio sobre rumores de que está com doença grave #humbertomartins #travessia pic.twitter.com/fAZ8DwrD4h — 🩺 ✠𝓐𝓷𝓽𝓸𝓷𝓮𝓵𝓵𝓲 ✠ (@antonellibjj) March 11, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.