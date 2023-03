Reprodução/Instagram Lucy Alves concorda com crítica sobre o rumo de Brisa em 'Travessia'

Lucy Alves aumentou ainda mais os rumores envolvendo os bastidores da novela Travessia. A atriz concordou com um internauta que criticava o rumo de Brisa na atração.

Pelo perfil do Twitter, a interprete curtiu um comentário que dizia que a personagem estava sendo boicotada.





"Personagem maravilhosa! Atriz irretocável! A sabotagem com a Brisa precisa parar! Brisa merece respeito", escreveu o fã da trama.

BRISA MERECE RESPEITO #Travessia https://t.co/Ho2P0dKej6 — Daye 🌵 (@daye_daday) March 3, 2023





Em outra publicação curtida por Lucy, um fã da atriz comenta que vai seguir acompanhando a novela por ela, mesmo que a história não esteja caminhando do jeito que ela gostaria.

"Estamos juntas e pela Lucy. Não vamos largar a mão da nossa menina! Também amo o Rômulo Estrela, mas sinto muita tristeza de Oto longe da Brisa, em outro estúdio com aquela sem sal. É uma tortura! Mas Brisinha é nosso amor. Vamos cuidar!", disse ela.

Estamos juntas e pela @LucyAlves Não vamos largar a mão da nossa menina! Tb amo o @RomuloEstrela mas sinto muita tristeza de Oto longe da Brisa, em outro estúdio com aquela sem sal .É uma tortura! Mas Brisinha é nosso amor. Vamos cuidar! ❤ #Travessia pic.twitter.com/Xv9W7c2RUd — 🥰 BRISOTO é minha religião 🔥❤😍 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡 (@TeamBIANCA3) March 4, 2023





