Divulgação - 11.03.2023 Bebeto Castilho morreu aos 83 anos





O cantor e compositor Bebeto Castilho aos 83, após sofrer um mal súbito no Rio de Janeiro. A notícia foi confirmada pelo filho do músico, Luiz Bakker, à Globo. O músico conhecido pelo trabalho com o Tamba Trio deixa a esposa, quatro filhos, três netos e um bisneto.

Adalberto José de Castilho e Souza nasceu no Rio e começou a carreira nos anos 1950, quando integrou o conjunto Ed Lincoln. Bebeto formou o Tamba Trio na década de 1960 ao lado de Luiz Eça e Hélcio Milito.





O cantor já trabalhou com nomes de destaque da MPB, como Tom Jobim, Chico Buarque, Nara Leão, Sérgio Mendes, Maysa, Eliana Pittman, Eumir Deodato, Edu Lobo, entre outros. Em 1976 e 2006, chegou a lançar trabalhos como artista solo.

Informações sobre o velório de Bebeto não foram divulgadas pela família.

