Sasha Meneghel voltou a comentar um rumor que a acompanha há muito tempo, de que nasceu sem ânus. A modelo contou que já chegou a pesquisar sobre a condição de saúde que era associada em boatos e até a questionar a mãe, Xuxa, sobre a possibilidade.

A filha da apresentadora relatou que as dúvidas surgiram quando ela descobriu a malformação que relacionavam a ela, chamada de anomalia anorretal. "Vamos esclarecer isso aqui de uma vez por todas: a galera cisma que eu não tenho c*. O que eles acham que eu faço? Existe uma doença, primeira vez que vi, questionei o que é isso, fui pesquisar", afirmou ao podcast "PodDelas", nesta quinta-feira (9).





Diante da descoberta, Sasha explicou que teve uma conversa com Xuxa sobre o assunto, acreditando ter algo de errado com o próprio corpo. "Perguntei para a minha mãe e não é verdade. [Questionei:] 'Mãe, você está me escondendo alguma coisa e o povo sabe de algo que eu não sei? Porque na minha cabeça eu sempre tive um c*', e ela falou: 'Não, está tudo certo'", complementei.





Ainda na entrevista, a modelo contou que sofreu bulimia por conta dos comentários maldosos que recebeu na infância . "Com uns 12, 13 anos, foi quando me chamaram de cabeça de 'Trakinas', e isso me deu muito problemas de cabeça", relembrou no desabafo.

