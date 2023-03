Reprodução/Youtube Sasha Meneghel conta que teve bulimia na infância por comentários maldosos

Sasha Meneghel abriu o coração sobre a sua vida durante o Pod Delas, podcast apresentado por Tata Estanieck e Bruna Unzueta, nesta quinta-feira (9). A modelo relembrou a exposição que sofreu na infância por ser filha de Xuxa.

Na entrevista, a influenciadora contou que sofreu bulimia por conta dos comentários negativos que recebia quando criança.





"Um comentário que eu via nas redes sociais, com uns 12, 13 anos, foi quando me chamaram de cabeça de Trakinas, e isso me deu muito problemas de cabeça", disse ela.

Por não saber lidar com a situação com tão pouca idade, Sasha lembra ter sofrido bastante. "Eu não sabia nem o que eu estava fazendo, não sabia o que era bulimia. Conversei muito com a minha mãe e recebi muito acolhimento, tive uma rede de apoio. É algo que começa na cabeça, você se olha diferente".





